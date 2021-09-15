Грузовой самолёт с тремя членами экипажа потерпел крушение в Индонезии

Грузовой самолёт с тремя членами экипажа на борту упал в провинции Папуа на востоке Индонезии, сообщает портал CNA.

По словам представителя Министерства транспорта страны, пилот перестал отвечать на сообщения примерно через час после начала полёта. Последний раз диспетчер выходил на связь с ним в 07:30 по местному времени. Вместе с пилотом в самолёте находились ещё два человека — инженер и техник.

Через некоторое время жители провинции Папуа сообщили о падении судна. На место катастрофы выехали следователи, медики и спасатели.

Сейчас специалисты осматривают обломки грузового самолёта и устанавливают предварительные причины трагедии. Информации о состоянии членов экипажа пока нет.

Добавим, что 13 сентября возле острова Самос в Греции потерпел крушение самолёт, выполнявший частный рейс из Израиля. В нём были пилот и один пассажир. Во время катастрофы они не смогли спастись.

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