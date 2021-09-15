Власти Иркутска перечислили 3,7 млн рублей пострадавшим в результате ЧП с L-410

Власти Иркутской области перечислили 3,7 миллиона рублей пострадавшим пассажирам в результате катастрофы самолёта L-410. Денежную компенсацию получили 12 человек.

В среду правительство региона сообщило, что перечислило материальную помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе.

"Средства в объёме 3,7 млн выделили из резервного фонда региона. Соответствующее распоряжение дал губернатор Игорь Кобзев сразу после ЧП", — сообщила пресс-служба региона.

Размер материальной помощи зависел от тяжести состояния пассажиров:

тяжёлое состояние — 500 тысяч рублей;

средние травмы — 250 тысяч;

лёгкие травмы — 100 тысяч.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов сообщил, что средства уже перечислены на банковские счета пострадавших. По его словам, при необходимости, в случае переквалификации состояния пострадавшего, власти произведут доплату.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.