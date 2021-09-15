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Власти Иркутска перечислили 3,7 млн рублей пострадавшим в результате ЧП с L-410

Происшествия

Власти Иркутской области перечислили 3,7 миллиона рублей пострадавшим пассажирам в результате катастрофы самолёта L-410. Денежную компенсацию получили 12 человек.

Власти Иркутска перечислили 3,7 млн рублей пострадавшим в результате ЧП с L-410

В среду правительство региона сообщило, что перечислило материальную помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе.

"Средства в объёме 3,7 млн выделили из резервного фонда региона. Соответствующее распоряжение дал губернатор Игорь Кобзев сразу после ЧП", — сообщила пресс-служба региона.

Размер материальной помощи зависел от тяжести состояния пассажиров:

  • тяжёлое состояние — 500 тысяч рублей;
  • средние травмы — 250 тысяч;
  • лёгкие травмы — 100 тысяч.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов сообщил, что средства уже перечислены на банковские счета пострадавших. По его словам, при необходимости, в случае переквалификации состояния пострадавшего, власти произведут доплату.

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Кадры с места крушения L-410
Автор: Владан Джурич, Редактор: Ольга Алексеева
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