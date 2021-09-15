Власти Иркутской области перечислили 3,7 миллиона рублей пострадавшим пассажирам в результате катастрофы самолёта L-410. Денежную компенсацию получили 12 человек.
В среду правительство региона сообщило, что перечислило материальную помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе.
"Средства в объёме 3,7 млн выделили из резервного фонда региона. Соответствующее распоряжение дал губернатор Игорь Кобзев сразу после ЧП", — сообщила пресс-служба региона.
Размер материальной помощи зависел от тяжести состояния пассажиров:
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов сообщил, что средства уже перечислены на банковские счета пострадавших. По его словам, при необходимости, в случае переквалификации состояния пострадавшего, власти произведут доплату.
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