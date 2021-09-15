КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

В береговой охране заявили, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. Он упал за пределами исключительной экономической зоны, передаёт агентство Kyodo News.

По предварительным данным, Северная Корея могла провести пуск баллистической ракеты на территорию Японии.

Представители Минобороны страны подтвердили факт падения снаряда примерно в 06:43 по московскому времени. Сейчас ведомство собирает дополнительную информацию о случившемся.

Буквально через несколько минут со стороны КНДР был произведён ещё один запуск ракеты. Его зарегистрировали в 06:38 по московскому времени. Пока не уточняется, куда именно упал очередной снаряд.

Добавим, что 11 и 12 сентября военные Северной Кореи проводили испытания современной ракеты на дальние расстояния. Проверка завершилась успешно. Летательный аппарат поразил цели на дистанции в 1,5 тысяч километров.

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