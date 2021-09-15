Актёр сериала "След" получил условный срок за нападение на инспектора с ножом

В Таганском районном суде Москвы вынесли приговор звезде криминального сериала "След" Андрею Лаврову. Выяснилось, что актёр угрожал применением насилия сотруднику Военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в марте 2021 года на Котельнической набережной артист начал конфликт с инспектором ВАИ. Через некоторое время Лавров достал предмет, похожий на нож, и начал размахивать им, угрожая оппоненту.

В ходе следствия удалось установить, что сотрудник ВАИ старался успокоить актёра, однако Андрей Лавров не думал останавливаться. Даже когда инспектор попытался уйти с места происшествия, артист решил и дальше преследовать его с ножом.

В суде сообщили, что до конкретных преступных действий не дошло. В итоге актёр уехал из центра Москвы. За угрозы в адрес инспектора Лавров получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ранее он находился под домашним арестом.

Напомним, Лавров сыграл роль следователя Котова в телевизионном сериале "След".

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