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Актёр сериала "След" получил условный срок за нападение на инспектора с ножом

Происшествия

В Таганском районном суде Москвы вынесли приговор звезде криминального сериала "След" Андрею Лаврову. Выяснилось, что актёр угрожал применением насилия сотруднику Военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Актёр сериала "След" получил условный срок за нападение на инспектора с ножом

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в марте 2021 года на Котельнической набережной артист начал конфликт с инспектором ВАИ. Через некоторое время Лавров достал предмет, похожий на нож, и начал размахивать им, угрожая оппоненту.

  • В ходе следствия удалось установить, что сотрудник ВАИ старался успокоить актёра, однако Андрей Лавров не думал останавливаться. Даже когда инспектор попытался уйти с места происшествия, артист решил и дальше преследовать его с ножом.

В суде сообщили, что до конкретных преступных действий не дошло. В итоге актёр уехал из центра Москвы. За угрозы в адрес инспектора Лавров получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ранее он находился под домашним арестом.

Напомним, Лавров сыграл роль следователя Котова в телевизионном сериале "След".

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Автор: Юлия Миленина
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