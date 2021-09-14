Схему развода клиентов-мужчин на деньги в кафе обрисовал эксперт

В одном из кафе в центре Москвы мужчину избили за отказ оплатить счёт. Он пришёл туда на свидание с девушкой, которая была в сговоре с администрацией кафе. Как выяснилось, девушка специально разводила мужчин на деньги, а потом получала свою долю от кафе.

37-летний мужчина рассказал, что познакомился с девушкой в интернете. Она предложила встретиться и поужинать в кафе.

"Два чая, два сладких тортика, два куска арбуза и два куска дыни и сыр — 27 800 рублей. Я отказался от такой суммы", — рассказал мужчина.

После отказа платить по счёту завязалась перепалка. Один из сотрудников кафе схватился за нож, ударил посетителя по лицу и забрал его мобильный телефон. Позже в МВД сообщили, что нападавшего задержали.

Во время нападения на мужчину девушка достала из его кармана банковскую карту и сняла 95 тысяч рублей. В итоге девушку отправили под домашний арест, а сотрудник кафе заключён под стражу.

Задержанная рассказала, что средний чек на подобных свиданиях составлял около 25 тысяч рублей.

Подполковник запаса МВД России Олег Иванников рассказал о схеме мошенничества подробнее.

"Схема достаточно стара. Преступление характерно тем, что из мелкого мошенничества в дальнейшем переросло в разбойные нападения. А это тяжкое преступление", — рассказал Иванников Москве 24.

Он также рассказал о сигналах такого рода мошенничества:

девушка настаивает на встрече в определённом кафе;

на просьбу показать документ, удостоверяющий личность, девушка отказывается.

Иванников дал рекомендации, как вести себя, если мужчина согласился пойти на такое свидание:

не устраивать скандалы и драки;

предупредить сотрудников кафе об обращении в полицию;

оплатить счёт банковской картой и предоставить позже чек контролирующим органам для возврата денег.

Эксперт отметил, что недобросовестные действия кафе всегда можно обжаловать в суде. Посетителю нужно предъявить чек, где будет зафиксирована внушительная сумма. После обращения пострадавшего в суд должна быть организована проверка заведения.

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