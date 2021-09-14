В одном из кафе в центре Москвы мужчину избили за отказ оплатить счёт. Он пришёл туда на свидание с девушкой, которая была в сговоре с администрацией кафе. Как выяснилось, девушка специально разводила мужчин на деньги, а потом получала свою долю от кафе.
37-летний мужчина рассказал, что познакомился с девушкой в интернете. Она предложила встретиться и поужинать в кафе.
"Два чая, два сладких тортика, два куска арбуза и два куска дыни и сыр — 27 800 рублей. Я отказался от такой суммы", — рассказал мужчина.
После отказа платить по счёту завязалась перепалка. Один из сотрудников кафе схватился за нож, ударил посетителя по лицу и забрал его мобильный телефон. Позже в МВД сообщили, что нападавшего задержали.
Во время нападения на мужчину девушка достала из его кармана банковскую карту и сняла 95 тысяч рублей. В итоге девушку отправили под домашний арест, а сотрудник кафе заключён под стражу.
Задержанная рассказала, что средний чек на подобных свиданиях составлял около 25 тысяч рублей.
Подполковник запаса МВД России Олег Иванников рассказал о схеме мошенничества подробнее.
"Схема достаточно стара. Преступление характерно тем, что из мелкого мошенничества в дальнейшем переросло в разбойные нападения. А это тяжкое преступление", — рассказал Иванников Москве 24.
Он также рассказал о сигналах такого рода мошенничества:
Иванников дал рекомендации, как вести себя, если мужчина согласился пойти на такое свидание:
Эксперт отметил, что недобросовестные действия кафе всегда можно обжаловать в суде. Посетителю нужно предъявить чек, где будет зафиксирована внушительная сумма. После обращения пострадавшего в суд должна быть организована проверка заведения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Маргарита Симоньян поинтересовалась, где в Минске модно позавтракать. Минчане отправили журналистку по тому же адресу, куда направляли и Ольгу Бузову.