Правоохранители возьмут под контроль места проживания мигрантов в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов возьмут под контроль места компактного проживания мигрантов в Подмосковье. Соответствующее поручение дал глава региона Андрей Воробьёв в ходе оперативного совещания с руководством СУ СКР и ГУ МВД области.

"Прошу уделить внимание тем городам, где проживают компактно мигранты. Безусловно, взять на жёсткий контроль. Нам важно проанализировать в целом ситуацию и снять тревогу, которая справедливо у людей складывается", — цитирует заявление губернатора "Интерфакс".

По словам Андрея Воробьёва, в регионе работает значительное число мигрантов.

"Они приезжают для того, чтобы зарабатывать, кормить семьи, рабочая сила нам нужна. Но те, кто нарушают закон, должны быть выдворены отсюда. Им места нет в Подмосковье", — подчеркнул губернатор.

По информации СУ СКР Подмосковья, 13 сентября в лесополосе неподалёку от СНТ "Магистраль 2" под Сергиевым Посадом нашли тело изнасилованной и убитой пенсионерки. По подозрению в изнасиловании и убийстве женщины задержали двоих иностранцев.

В связи с преступлением жители Посадского городского округа собрались у местного общежития для мигрантов, требуя закрыть его. Сообщается, что губернатор Подмосковья удовлетворил это требование.

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