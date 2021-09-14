В Бужанинове трудовых мигрантов выселили из общежития из-за убийства пенсионерки

Сотрудники пресс-службы администрации Сергиево-Посадского городского округа сообщили, что трудовые мигранты уходят из общежития в Бужанинове. Ночью 14 сентября жители Подмосковья вышли на митинг возле этого здания из-за смерти пенсионерки от рук двух приезжих.

Также представители власти написали в Telegram-канале, что общежитие закроют по требованию Андрея Воробьёва, губернатора Московской области. Кроме того, за расформирование этого места выступал глава округа Михаил Токарев. В Instagram политик пообещал проследить за наказанием виновных в гибели местной жительницы.

Напомним, что предполагаемых преступников задержали. Ими оказались два уроженца Таджикистана. Сотрудники Следственного комитета заявляли, что проверят, законно ли трудовые мигранты живут в селе Бужаниново.

Ранее в пресс-службе администрации сообщали, что задержанные мигранты не располагались в общежитии, которое закрыли. Приезжие работали на стройке в садовом товариществе. Они проживали на этих участках.

"Те, кто проживает в самом общежитии, у них есть все документы, необходимые для проживания в РФ, у них есть патенты, полиция там постоянно работает, все документы проверяются", — добавил представитель.

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