Известного врача зарезали в центре Москвы

Врача-рентгенолога высшей категории Андрея Кравцова зарезали на Большом Краснохолмском мосту в Москве. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

Тело 66-летнего медика обнаружили вечером 13 сентября. Мужчина лежал на тротуаре без сознания. В его руках нашли перцовый баллончик. На голове пострадавшего оперативники заметили ножевое ранение, сообщает РИА Новости.

В убийстве доктора подозревают жителя Иркутской области, который проживает в Люберцах.

Молодой человек гулял по центру столицы в состоянии алкогольного опьянения. Возле Большого Краснохолмского моста он поссорился с Андреем Кравцовым и нанёс ему несколько ударов ножом в области туловища и головы. От полученных травм врач Центральной поликлиники Литфонда скончался на месте.

Обвиняемого оперативно задержали. Ему грозит наказание по статье 105 УК РФ. Следователи запустили дополнительную проверку для выяснения всех обстоятельств преступления.