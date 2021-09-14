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Известного врача зарезали в центре Москвы

Происшествия

Врача-рентгенолога высшей категории Андрея Кравцова зарезали на Большом Краснохолмском мосту в Москве. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

Известного врача зарезали в центре Москвы

Тело 66-летнего медика обнаружили вечером 13 сентября. Мужчина лежал на тротуаре без сознания. В его руках нашли перцовый баллончик. На голове пострадавшего оперативники заметили ножевое ранение, сообщает РИА Новости.

  • В убийстве доктора подозревают жителя Иркутской области, который проживает в Люберцах.

Молодой человек гулял по центру столицы в состоянии алкогольного опьянения. Возле Большого Краснохолмского моста он поссорился с Андреем Кравцовым и нанёс ему несколько ударов ножом в области туловища и головы. От полученных травм врач Центральной поликлиники Литфонда скончался на месте.

Обвиняемого оперативно задержали. Ему грозит наказание по статье 105 УК РФ. Следователи запустили дополнительную проверку для выяснения всех обстоятельств преступления.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова
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