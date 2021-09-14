Убийцы пенсионерки из Подмосковья не имели отношения к общежитию мигрантов

Руководитель Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев сообщал, что власти потребуют закрыть общежитие для мигрантов в Бужаниново после изнасилования и убийства пенсионерки. Однако это вряд ли необходимо, поскольку предполагаемые преступники не имели отношения к зданию, возле которого протестовали местные жители.

По словам пресс-службы администрации, подозреваемые мигранты не располагались в том общежитии. Они трудились на стройке местного садового товарищества, где и проживали. Также представитель заявил, что приезжие, которые находятся в общежитии, безопасны.

"Те, кто проживает в самом общежитии, у них есть все документы, необходимые для проживания в РФ, у них есть патенты, полиция там постоянно работает, все документы проверяются. Если я не ошибаюсь, два раза в неделю проверки", — отметил пресс-секретарь в беседе с журналистами NEWS.ru.

Хотя местные жители вышли на митинг 13 сентября, по данным полиции, они не сообщали о нарушениях трудовых мигрантов.

Напомним, что 12 сентября пенсионерка не вернулась с дачи. Её тело обнаружили в лесу. Правоохранители арестовали предполагаемых виновных — уроженцев Таджикистана.

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