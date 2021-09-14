Власти требуют закрыть общежитие для мигрантов после убийства пенсионерки

О том, что власть будет требовать закрыть общежитие для мигрантов в деревне Бужаниново, на своей Instagram-странице написал глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев. По его словам, сегодня этот вопрос вынесут на обсуждение.

"14 сентября проведём встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступлений. Виновные обязательно понесут наказание", — написал глава.

Этой ночью несколько сотен жителей подмосковной деревни пришли к зданию общежития с требованием наказать виновных в изнасиловании и убийстве местной пенсионерки. На место протеста выехали полицейские, но утихомирить толпу удалось, только когда к людям вышел Токарев.

По подозрению в убийстве пенсионерки правоохранители задержали двоих мигрантов. Как позже стало известно — выходцев из Таджикистана. Женщина пропала 12 сентября, не вернулась с дачи. Тело изнасилованной и убитой пенсионерки нашли в лесу недалеко от деревни, в котором у неё был участок.

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