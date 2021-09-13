Спасатели нашли упавший в тайге самолёт с помощью аудиоколонки

Российский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в тайге под Иркутском. Спасатели нашли его благодаря аудиоколонке, которая была у юной пассажирки.

Отец пассажирки, которой принадлежит музыкальная колонка, рассказал изданию "Звезда", что спасатели искали самолёт, ориентируясь на музыку, игравшую из динамиков гаджета.

По словам мужчины, сотрудники МЧС связались с пассажирами по телефону и давали команды, когда нужно было включать музыку на колонке.

Самолёт был найден неподалёку от поселка Казачинское (Иркутская область). На борту воздушного судна находилось 16 человек, четверо из которых погибли. Остальные получили травмы разной степени тяжести. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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