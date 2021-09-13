Суд признал законным приговор блогеру Mellstroy

Пресненский суд Москвы признал законным приговор блогеру Андрею Буриму (Mellstroy), который избил девушку во время онлайн-стрима.

В июле 2021 года блогера приговорили к шести месяцам исправительных работ. Адвокат потерпевшей требовал, чтобы Андрея Буриму привлекли к максимальному наказанию по статье ст. 116 УК РФ и приговорили к двум годам лишения свободы.

Приговор обжаловала потерпевшая сторона, которая настаивала на ужесточении наказания для Mellstroy.

Инцидент произошел в октябре 2020 года. Блогер вел прямую трансляцию из апартаментов в "Москва-сити". Во время стрима он ударил 21-летнюю девушку лицом об стол. Пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

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