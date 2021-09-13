Морившую голодом своих детей жительницу Петербурга арестовали

Следственный комитет России арестовал 31-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая истязала своих малолетних детей.

По данным правоохранителей, женщина морила голодом и избивала деревянной палкой своих детей: сына и дочь в возрасте 8 и 6 лет. За истязание детей, находящихся в беспомощном состоянии? в отношении горожанки возбуждено уголовное дело.

"На сегодняшний день подозреваемая в совершении преступления, предусмотренного подпунктом "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ, задержана. В скором времени женщине будет предъявлено обвинение", — сказано в сообщении.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, ведутся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин, которые привели к совершению преступления.

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