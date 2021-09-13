В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при падении самолёта L-410

В Минздраве РФ рассказали, в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие при аварийной посадке самолёта L-410 в Иркутской области. По словам врачей, 10 человек были доставлены в больницу, среди них трое тяжёлых пациентов.

Ещё семь россиян поступили в медучреждения в состоянии средней тяжести. Всего в салоне самолёта было 16 пассажиров. Четыре человека не смогли спастись. Все погибшие и пострадавшие — взрослые люди.

По предварительной информации, главной причиной трагедии стала техническая неисправность и отказ оборудования. Эту версию прорабатывают следователи.

После крушения судна СК возбудил уголовное дело. В эти минуты на месте происшествия продолжается обследование оставшихся частей L-410. В село Казачинское, рядом с которым упал самолёт, приехали сотрудники Ространснадзора, Госавианадзора и полицейские.

Кроме того, проверка ожидает компанию "Аэросервис", выполнявшую рейс.

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