Следственный комитет России назвал возможные причины катастрофы пассажирского борта L-410 в Иркутской области.
Как сообщили в центральном аппарате Следственного комитета РФ, ошибки пилотов могли стать роковыми для самолёта L-410.
Вместе с тем, по данным следователей, к посадке с жёстким приземлением также мог привести отказ техники.
Напомним, около 18.15 мск 12 сентября пассажирский самолёт L-410 упал с небольшой высоты рядом с поселением Казачинское в Иркутской области. На борту находились два члена экипажа и четырнадцать пассажиров.
В результате происшествия четыре человека погибли, включая командира самолёта, двенадцать человек получили травмы различной степени тяжести. Утром 13 сентября трое пострадавших были транспортированы в Иркутск.
По факту авиакатастрофы Ространснадзор инициировал внеплановую проверку в отношении ООО "Аэросервис".
"Создана комиссия для проведения проверки. На месте крушения находятся советник руководителя Ространснадзора Артём Даниленко и начальник территориального управления Госавианадзора по Сибирскому федеральному округу Ространснадзора Юрий Рожко", — говорится в сообщении.
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