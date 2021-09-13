Второй чёрный ящик найден на месте катастрофы самолёта L-410 под Иркутском

Представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры объявил, что на месте крушения самолёта L-410 под Иркутском эксперты нашли второй чёрный ящик, передаёт ТАСС.

Несколько часов назад в Казачинско-Ленском районе обнаружили первый самописец. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.

В Следственном комитете РФ считают, что трагедия произошла из-за технической неисправности при эксплуатации судна. Сейчас они выясняют все обстоятельства, которые привели к катастрофе L-410.

Напомним, посадку самолёта с жестким приземлением зарегистрировали накануне, 12 сентября, примерно в 18:15 по московскому времени. В результате аварии погибли четыре человека. За медицинской помощью обратились 12 пострадавших.

По словам губернатора Иркутской области, семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Пассажирам, которые сейчас находятся в больницах в тяжёлом состоянии, выплатят по 500 тысяч рублей.

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