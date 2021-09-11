Под Белгородом ищут двух детей

В Белгородской области сотрудники управления МВД совместно с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" разыскивают пропавших мальчиков 10 и 11 лет. Одновременно по факту происшествия региональный СК начал доследственную проверку.

По данным Следственного управления по Белгородской области, накануне двое несовершеннолетних жителей села Голофеевка Старооскольского городского округа самовольно покинули дом после ссоры с отцом.

"С собой они захватили некоторую сумму денег", — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что сбежавшие мальчики живут в многодетной семье, и 10-летний ребенок ранее уже уходил из дома.

Напомним, 7 сентября в Лесосибирске Красноярского края пропали две 13-летние школьницы. Их искали два дня, обе оказались в соседнем поселке у подруги. Поводом для побега послужила ссора одной из девочек с матерью.

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