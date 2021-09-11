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Под Белгородом ищут двух детей

Происшествия

В Белгородской области сотрудники управления МВД совместно с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" разыскивают пропавших мальчиков 10 и 11 лет. Одновременно по факту происшествия региональный СК начал доследственную проверку.

Под Белгородом ищут двух детей

По данным Следственного управления по Белгородской области, накануне двое несовершеннолетних жителей села Голофеевка Старооскольского городского округа самовольно покинули дом после ссоры с отцом.

"С собой они захватили некоторую сумму денег", — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что сбежавшие мальчики живут в многодетной семье, и 10-летний ребенок ранее уже уходил из дома.

Напомним, 7 сентября в Лесосибирске Красноярского края пропали две 13-летние школьницы. Их искали два дня, обе оказались в соседнем поселке у подруги. Поводом для побега послужила ссора одной из девочек с матерью.

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5 вопросов психологу. Почему дети убегают из дома?
Автор: Максим Антипцев
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