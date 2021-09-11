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Определены суммы выплат жильцам повреждённого при взрыве газа дома под Ельцом

Происшествия

Власти Липецкой области окажут материальную помощь жильцам двухэтажного дома в посёлке Солидарность, где произошёл взрыв газа.

Определены суммы выплат жильцам повреждённого при взрыве газа дома под Ельцом

Как сообщил в Instagram глава администрации региона Игорь Артамонов, семьи погибших в результате взрыва газа, чьи квартиры оказались полностью разрушены, получат по 1,5 млн рублей.

Семьям жертв ЧП, квартиры которых были повреждены, выплатят по 1 млн рублей.

Компенсация за частичное повреждение жилья составит 500 тысяч рублей.

Также губернатор заявил, что повреждённый взрывом дом снесут. Владельцы квартир в нём получат новое жильё.

Напомним, ночью 11 сентября в 16-квартирном доме на улице Школьной в посёлке Солидарность взорвался газ, из-за чего обрушилась часть одной из стен.

В ходе разбора завалов на месте происшествия обнаружили тела пенсионера, а также женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки.

При взрыве газа на улице Школьной получили травмы шесть человек, в том числе девятилетняя девочка. Пятерых пострадавших госпитализировали.

В связи с произошедшим в посёлке Солидарность завели уголовное дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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Автор: Владимир Васютченко
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