Жители Подмосковья предположили, почему сломали памятник "Кавказской пленнице"

В Подмосковье разгромили достопримечательность "Трус, Балбес, Бывалый". Шесть лет местные жители и туристы фотографировались рядом с этим памятником.

Инженер Яна Кулагина рассказала, что раньше вместо скульптуры стояла детская площадка. Со временем она стала аварийной, из-за чего её снесли. По словам специалиста, управляющая компания "Квартал-2005" долго раздумывала, как заполнить пространство. В итоге решили сделать памятник фильму "Кавказская пленница", который снял Леонид Гайдай.

Установить, кто именно разрушил памятник, пока не получилось, потому что на площадке нет камер. Из известной тройки героев сохранился только Евгений Моргунов. Сотрудники организации пытались реставрировать достопримечательность, но оказалось, что это бесполезно.

Член Общественной палаты Московской области Пётр Попов заявил, что хулиганы не ломали памятник. Всё же он простоял шесть лет. В беседе с журналистами интернет-издания "Подмосковье Сегодня" политик выдвинул своё предположение о виновниках:

"Возможно, кто-то из конкурентов, вместо того чтобы хорошо работать, таким образом решил навредить рейтинговой компании. Надеюсь, на этом месте всё же установят новый арт-объект".

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