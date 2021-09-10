Российским хирургам выдали рвущиеся перчатки

Врачи из отделения хирургии городской больницы Бийска получили рвущиеся перчатки для работы с пациентами.

Медики пожаловались, что проводить хирургические манипуляции в таких перчатках невозможно, ведь они расползаются от любого прикосновения.

Ранее в социальных сетях широко распространился видеоролик, на котором видно, как выданные средства защиты действительно рвутся на руках специалистов. При этом один из хирургов подчеркнул, что в этих перчатках врачи вынуждены работать с пациентами, у которых подтвердились серьёзные инфекционные заболевания, передаёт РИА Новости.

Минздрав Алтайского края запустил проверку по факту поступления некачественных средств индивидуальной защиты.

Специалистам выдали новые перчатки, а старую партию вернули поставщику. Вскоре в больницу Бийска поступят дополнительные СИЗы.

Инцидентом в медицинском учреждении заинтересовалась региональная прокуратура. Сотрудники ведомства проводят собственное расследование.

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