На реке Енисей ликвидируют разлив нефтепродуктов

На реке Енисей, в частности, в районе поселения Худоногово Емельяновского района Красноярского края, обнаружено масляное пятно. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

В настоящее время спасатели устраняют последствия разлива нефтепродуктов. При этом источник загрязнения реки не установлен.

"Работниками КГКУ "Спасатель" проведена обработка места скопления нефтепродуктов сорбентом, на общей площади 300 квадратных метров, израсходовано 15 килограмм биоразлагаемого сорбента", - говорится в сообщении.

Масляное пятно обнаружили 9 сентября. Площадь загрязнения составила 25 квадратных метров. На сегодняшний день работы по устранению разлива продолжаются, на месте работают 17 человек и пять единиц спецтехники.

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