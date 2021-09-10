Медведь убил грибника в Кузбассе

Грибник погиб в результате нападения медведя в Кемеровской области.

По информации регионального следственного управления СКР, инцидент произошёл в лесу на территории Мариинского района.

9 сентября там обнаружили тело 50-летнего местного жителя с ранениями, характерными для нападения зверя.

Следователи начали проверку в связи с гибелью мужчины. Как выяснили сотрудники СКР, житель Мариинского района пошёл в лес за грибами и не вернулся. Сожительница сообщила об этом правоохранителям.

Были организованы поиски мужчины, в которых участвовали полицейские и сотрудники МЧС. Они нашли в лесу тело пропавшего.

В сообщении отмечается, что сотрудникам полиции пришлось при осмотре места происшествия использовать табельное оружие, чтобы отпугивать бродившего поблизости медведя.

Напомним, в июле 2021 года в Красноярском крае медведь напал на группу туристов из Москвы. Инцидент произошёл в природном парке "Ергаки". Хищник набросился на одного из туристов, которые собирали палаточный лагерь после ночлега. Троим участникам группы удалось убежать и добраться до спасателей.

Позднее тело убитого медведем 42-летнего москвича нашли в районе девяти озер хребта Араданский.

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