EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия входит в ТОП-3 стран мира по низкой стоимости мобильного интернета
Власти опасаются неконтролируемого потока беженцев из Афганистана в РФ
Дочь Краснова на похоронах попросила всех не держать зла на отца
В СНБО заявили о способности армии Украины взять Донецк и Луганск
Соседка Бориса Моисеева: "К нему ходит няня. И всё."
Врачи научились выявлять последствия COVID-19 по роговице глаза
Туристический кешбэк сэкономил россиянам более 6,7 млрд рублей
Си Цзиньпин назвал конфликт КНР и США угрозой всему миру
В Сети появились рассекреченные материалы о Смоленском сражении 1941 года

Свалку красной икры обнаружили в лесу под Благовещенском

Происшествия

В лесной местности рядом с городом Благовещенском Амурской области обнаружено сто контейнеров с красной икрой без акцизных марок. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Свалку красной икры обнаружили в лесу под Благовещенском

На основании сообщения в соцсети о свалке красной икры около полигона ТБО в городе Благовещенске органы прокуратуры Амурской области провели надзорные мероприятия.

"По итогам проверки найдено более 100 ёмкостей различного объёма наполненных, предположительно, икрой рыб семейства лососёвых. Маркировка на таре обнаружена не была", — сказано в сообщении ведомства.

По данному факту в адрес руководства городской администрации внесено представление с требованием устранить незаконную свалку.

Более того, материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для установления личности владельца красной икры и организации проверки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Красная икра на вес золота
Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Двух вооружённых боевиков ликвидировали в Дагестане
Свалку красной икры обнаружили в лесу под Благовещенском
В СНБО заявили о способности армии Украины взять Донецк и Луганск
Соседка Бориса Моисеева: "К нему ходит няня. И всё."
Врачи научились выявлять последствия COVID-19 по роговице глаза
Си Цзиньпин назвал конфликт КНР и США угрозой всему миру
Туристический кешбэк сэкономил россиянам более 6,7 млрд рублей
В Сети появились рассекреченные материалы о Смоленском сражении 1941 года
Латвийский посол объяснил, почему Украину не возьмут в Евросоюз
Сильнейший ураган "Олаф" обрушился на побережье Мексики
Популярное
Общество
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России

Вчера при трагических обстоятельствах погиб министр МЧС России Евгений Зиничев. Помимо официальной версии его смерти, имеется и альтернативная.

Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Политика. Новости и аналитика
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Российский шоу-бизнес
Галкин показал, как дочь Лиза называет старшую сестру
Экономика и бизнес
В Польше объяснили, почему для России транзит через Украину - это почти навсегда
Игорь Буккер Вооружены и очень опасны: кто бы мог подумать, что речь идёт о евреях Игорь Буккер Ирина Гусакова "Мамочка" Меркель: какие планы на пенсию у "безжалостного политика" Ирина Гусакова Любовь Степушова После саммита БРИКС стало ясно, почему он процветает Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Впервые в истории: цены на газ бьют рекорды. И это могут повернуть против России
Политика. Новости и аналитика
Сопротивление в Афганистане: большая часть Панджшера под контролем повстанцев
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство
Общество
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников