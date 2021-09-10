Свалку красной икры обнаружили в лесу под Благовещенском

В лесной местности рядом с городом Благовещенском Амурской области обнаружено сто контейнеров с красной икрой без акцизных марок. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

На основании сообщения в соцсети о свалке красной икры около полигона ТБО в городе Благовещенске органы прокуратуры Амурской области провели надзорные мероприятия.

"По итогам проверки найдено более 100 ёмкостей различного объёма наполненных, предположительно, икрой рыб семейства лососёвых. Маркировка на таре обнаружена не была", — сказано в сообщении ведомства.

По данному факту в адрес руководства городской администрации внесено представление с требованием устранить незаконную свалку.

Более того, материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для установления личности владельца красной икры и организации проверки.

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