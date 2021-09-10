Сильнейший ураган "Олаф" обрушился на побережье Мексики

Ураган "Олаф" обрушился на побережье штата Южная Нижняя Калифорния в Мексике. Об этом сообщили в национальной службе гражданской безопасности.

Жителей предупредили о максимальной опасности в ближайшие часы. Спасатели порекомендовали им закрыть все двери и окна.

"Оставайтесь в безопасности в своём доме или временном убежище, пока власти не объявят, что угрозы больше нет", — отмечают представители службы гражданской защиты в Twitter-аккаунте.

По словам исследователей, сейчас в центре урагана ветер движется со скоростью более 150 километров в час. Из-за экстренной ситуации в Ла-Пасе закрыли международный аэропорт. Во многих школах Мексики было решено отменить уроки и кружки. Руководители предприятий временно переводят офисных сотрудников на удалённую работу.

Согласно прогнозам синоптиков, мощный тропический циклон принесёт на северо-запад Мексики проливные дожди и оползни.

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