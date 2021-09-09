9 сентября в сирийской провинции Хомс был подорван патрульный автомобиль. Как сообщили в Минобороны, в результате погиб один российский военнослужащий.
По данным ведомства, взрыв произошёл, когда российская военная полиция обследовала маршрут для прохождения гуманитарной колонны. Взрывное устройство было спрятано на обочине дороги.
"В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался", — рассказали в Минобороны.
Сообщается, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь.
Напомним, 9 июня в сирийской провинции Хасеке произошёл похожий случай. Тогда был подорван бронеавтомобиль, один российский военный погиб, трое получили ранения.
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