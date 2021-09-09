В Сирии при подрыве машины погиб российский военный

9 сентября в сирийской провинции Хомс был подорван патрульный автомобиль. Как сообщили в Минобороны, в результате погиб один российский военнослужащий.

Военная полиция РФ в Сирии

По данным ведомства, взрыв произошёл, когда российская военная полиция обследовала маршрут для прохождения гуманитарной колонны. Взрывное устройство было спрятано на обочине дороги.

"В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался", — рассказали в Минобороны.

Сообщается, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

Напомним, 9 июня в сирийской провинции Хасеке произошёл похожий случай. Тогда был подорван бронеавтомобиль, один российский военный погиб, трое получили ранения.

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