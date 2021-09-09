EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сотрудников Белого дома будут увольнять за отказ от вакцинации
Путин и Лукашенко договорились о цене на газ
Роскомнадзор запретил Google и Apple вмешиваться в выборы
Аналитик рассказал, почему в Европе подорожала цена на газ
"Как бульдозеры проходились": Лукашенко о работе с Путиным
Хорошенько подумала: Ангела Меркель заявила, что она феминистка
Толстой заявил о бесполезности органов опеки в России
Власти Казахстана пообещали отсудить "Бураны" у частного лица
Лукашенко: "Русские и белорусы — единый народ"

В Сирии при подрыве машины погиб российский военный

Происшествия

9 сентября в сирийской провинции Хомс был подорван патрульный автомобиль. Как сообщили в Минобороны, в результате погиб один российский военнослужащий.

Военная полиция РФ в Сирии
Военная полиция РФ в Сирии

По данным ведомства, взрыв произошёл, когда российская военная полиция обследовала маршрут для прохождения гуманитарной колонны. Взрывное устройство было спрятано на обочине дороги.

"В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался", — рассказали в Минобороны.

Сообщается, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

Напомним, 9 июня в сирийской провинции Хасеке произошёл похожий случай. Тогда был подорван бронеавтомобиль, один российский военный погиб, трое получили ранения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

10 лет войны в Сирии НА ПАЛЬЦАХ — Хронология конфликта
Автор: Максим Антипцев
Последние материалы
Путин простится с Зиничевым в Москве
Сотрудников Белого дома будут увольнять за отказ от вакцинации
Путин и Лукашенко договорились о цене на газ
Роскомнадзор запретил Google и Apple вмешиваться в выборы
Аналитик рассказал, почему в Европе подорожала цена на газ
"Как бульдозеры проходились": Лукашенко о работе с Путиным
В Москве задержали мать, выбросившую ребенка в мусоропровод
"Мамочка" Меркель: какие планы на пенсию у "безжалостного политика"
Хорошенько подумала: Ангела Меркель заявила, что она феминистка
Толстой заявил о бесполезности органов опеки в России
Популярное
Общество
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России

Вчера при трагических обстоятельствах погиб министр МЧС России Евгений Зиничев. Помимо официальной версии его смерти, имеется и альтернативная.

Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса
Здоровье
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса
Политика. Новости и аналитика
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала смерть мухи за спиной у Путина
Ирина Гусакова "Мамочка" Меркель: какие планы на пенсию у "безжалостного политика" Ирина Гусакова Любовь Степушова После саммита БРИКС стало ясно, почему он процветает Любовь Степушова Усам Оздемиров "Зелёный марш-бросок": Россию втягивают в экологическую гонку на истощение? Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Украина рассчитывает управлять "Северным потоком-2"
Российский шоу-бизнес
"Приветик мужу передайте": Собчак рассказала о покровителях Канделаки
Школьник из Британии нашёл на картах Google "дыру в центре Земли"
Интересные Новости
Школьник из Британии нашёл на картах Google "дыру в центре Земли"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников