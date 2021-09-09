Девочка-подросток подожгла бороду бездомному

Внимание правоохранителей привлекла опубликованная в соцсетях видеозапись, на которой 16-летняя девочка из Ленинградской области поджигает бороду бездомному мужчине.

Несовершеннолетняя сняла на видео, как издевается над бездомным. Инцидент произошел в Кировском районе Ленобласти. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Следователи устанавливают личность девочки-подростка и выясняют все обстоятельства случившегося.

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