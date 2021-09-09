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Побег девочек из Лесосибирска директор школы объяснила семейной ситуацией

Происшествия

За двумя девочками из Лесосибирска, которых разыскивали в течение двух дней, дома никто не присматривает, дети не получают должного внимания. Такими причинами объяснила их пропажу директор школы, в которой дети учатся.

Побег девочек из Лесосибирска директор школы объяснила семейной ситуацией

По словам руководителя учебного заведения, в семье одной из девочек такая обстановка, что после её исчезновения, никто даже не подумал сообщить об этом в полицию.

"То, что произошло, стало закономерным итогом сложившейся ситуации. Мама совершенно не смотрит за детьми, а живущая с ними бабушка — уже достаточно пожилой человек", — приводит слова директора лесосибирской школы Телеканал "360".

В семье второй девочки также далеко не всё благополучно, мать нередко бывает в разъездах. Она уже несколько раз уезжала из города и увозила с собою дочь, правда впоследствии обе возвращались обратно.

"Она любитель возить её туда-сюда. Понятно, что в такой ситуации внимания ребёнку уделяется недостаточно", — делится мнением руководитель учебного заведения.

Напомним, две 13-летние школьницы из Лесосибирска пропали во вторник 7 сентября. Поводом к побегу для одной из них стала ссора с матерью. Другая девочка решила составить подруге компанию. В тот же день, вечером, обе уехали на автобусе к подруге в поселок Колесниково.

Родители детей не стали обращаться в полицию. Однако, когда исчезновение школьниц получило огласку, на их поиски подняли весь личный состав МВД Красноярского края. Девочек нашли живыми, два дня спустя, 9 сентября.

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Стали известны подробности поиска пропавших школьниц в Лесосибирске
Автор: Максим Антипцев
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