В Красноярском крае найдены сбежавшие из дома девочки

Полицейские нашли двух девочек, которые сбежали из дома в Лесосибирске (Красноярский край).

Ранее сообщалось о том, что утром 8 сентября в Лесосибирске пропали две 13-летние школьницы. Известно, что они поехали на автобусе к подруге в поселок Колесниково и заночевали там. 9 сентября они сели в такси и уехали в неизвестном направлении.

Очевидцы рассказали, что видели двух девочек в автобусе. С ними находился взрослый мужчина.

Сотрудники полиции и волонтеры приступили к поискам пропавших школьниц. Региональное управление Следственного комитета начало проверку.

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