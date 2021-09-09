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Школьниц, пропавших в Красноярском крае, заметили в компании мужчины

Происшествия

Очевидцы сообщили, что видели двух школьниц, пропавших без вести, в автобусе, двигавшемся в село Колесниково. При этом замечено, что девочки находились в компании мужчины.

Школьниц, пропавших в Красноярском крае, заметили в компании мужчины

"Видела девочек в автобусе, они ехали в Колесниково. Вечером я уезжала оттуда и девочку с рыжими волосами видела сидящую на обочине, прямо на земле, недалеко от въезда в поселок. С ней рядом был какой-то парень", — написала жительница села Колесникова в паблике Вконтакте "ЧП Лесосибирск".

Две школьницы в возрасте 13 лет, проживающие в городе Лесосибирске Красноярского края, пропали по дороге домой. Известно, что девочки остались ночевать у своей подруги в поселке Колесниково, а утром уехали на такси, домой девочки так и не вернулись.

Следственное управление Красноярского края организовало по данному факту проверку, девочек ищут сотрудники полиции и волонтеры.

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Автор: Алина Ибрагимова
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