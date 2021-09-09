17 российских кадетов получили ожоги глаз и лица из-за кварцевой лампы

В нижегородской кадетской школе педагоги забыли выключить кварцевую лампу. Из-за этого дети получили ожоги глаз и лица.

Во время уроков состояние подростков начало резко ухудшаться. Они пожаловались учителям на плохое самочувствие, а затем обратились за помощью к медикам.

По предварительным данным, пострадали 17 кадетов, все они учились в старших классах школы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру Нижнего Новгорода.

Следователи запустили проверку в образовательной организации. Они устанавливают, кто должен был отвечать за работающие кварцевые лампы. По результатам расследования планируется принять процессуальное решение.

Добавим, на прошлой неделе в другой школе Нижнего Новгорода отравились 24 ребёнка. Сейчас медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Несколько учеников по-прежнему остаются дома.

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