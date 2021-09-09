В Ачинске ликвидировали разлив мазута

На территории Ачинского глиноземного комбината был ликвидирован разлив мазута. Инцидент произошел на прошлой неделе, но информация о разливе нефтяного продукта поступила только 9 сентября. Ачинская прокуратура организовала проверку. К делу присоединился мэр города.

По словам очевидцев, на прошлой неделе сотрудники предприятия подали мазут на котел, который находился на ремонте. В итоге произошел его разлив в объеме шести кубометров. После инцидента была проведена утилизация. При этом разлив вне территории предприятия не был допущен.

Пресс-служба глиноземного предприятия сообщила, что разлив мазута был устранен за несколько часов. Ситуация не являлась критической и не оказала пагубного влияния на окружающую среду.

Также в пресс-службе заявили, что на предприятии действует система водооборота для предотвращения разлива жидких продуктов в окружающую среду.

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