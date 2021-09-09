Губернатор Приморского края Олег Кожемяко приехал на стройплощадку, чтобы проверить работу подрядчика. Главу региона встретил пьяный сторож. Мужчина не смог устоять на ногах и упал, открывая ворота.
Кожемяко сразу заметил, что сотрудник подрядной фирмы находится в нетрезвом состоянии. Перед падением сторож успел объявить губернатору:
"Строители на месте, работают".
Когда он поднялся с земли, то добавил, что у него сегодня выходной.
После встречи со строителями Олег Кожемяко решил расторгнуть соглашение с генеральным подрядчиком. Его не устроили темпы работ на месте возведения новой школы. По мнению губернатора, нельзя "наплевательски" относиться к обязанностям, которые были заранее оговорены в документах, передаёт издание "Подъём".
"Застали врасплох. Сегодня там уже директор на месте, сегодня там уже люди", — прокомментировал Кожемяко.
Видеоролик с пьяным сторожем набирает популярность в соцсетях. Пользователи иронически отмечают, что в таком виде на работу выходят сотрудники многих российских предприятий.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Во время болезни может проявиться грозный симптом COVID-19, при возникновении которого нужно сразу же обратиться к врачу.