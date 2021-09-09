Пьяный сторож упал, увидев приморского губернатора на стройке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко приехал на стройплощадку, чтобы проверить работу подрядчика. Главу региона встретил пьяный сторож. Мужчина не смог устоять на ногах и упал, открывая ворота.

Кожемяко сразу заметил, что сотрудник подрядной фирмы находится в нетрезвом состоянии. Перед падением сторож успел объявить губернатору:

"Строители на месте, работают".

Когда он поднялся с земли, то добавил, что у него сегодня выходной.

После встречи со строителями Олег Кожемяко решил расторгнуть соглашение с генеральным подрядчиком. Его не устроили темпы работ на месте возведения новой школы. По мнению губернатора, нельзя "наплевательски" относиться к обязанностям, которые были заранее оговорены в документах, передаёт издание "Подъём".

"Застали врасплох. Сегодня там уже директор на месте, сегодня там уже люди", — прокомментировал Кожемяко.

Видеоролик с пьяным сторожем набирает популярность в соцсетях. Пользователи иронически отмечают, что в таком виде на работу выходят сотрудники многих российских предприятий.