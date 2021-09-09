В мусоропроводе жилого дома на юго-западе Москвы нашли новорождённую девочку, завёрнутую в полиэтиленовый пакет. Сейчас оперативники устанавливают, кто решил избавиться от ребёнка таким зверским способом.
Малышку обнаружили в многоэтажке на Литовском бульваре. Девочка, которой не больше суток от рождения, чудом выжила. В эти минуты с ней работают врачи. Медики отмечают, что видимых повреждений и травм на теле пострадавшей нет. Если бы новорождённую нашли чуть позже, скорее всего, её не удалось бы спасти, отмечают эксперты.
Московские следователи запустили собственное расследование по факту обнаружения девочки в мусоропроводе. Злоумышленникам грозит уголовное наказание.
Напомним, в мае 2021 года в подмосковном Дмитрове зарегистрировали похожее преступление. Мать новорождённого мальчика выбросила его в мусоропровод. Ребёнок пролетел по трубе несколько метров, но остался жив. Соседей шокировал этот инцидент, ведь раньше за семьёй не замечали каких-либо странностей.
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