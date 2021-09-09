Новорождённую девочку нашли в мусоропроводе на юго-западе Москвы

В мусоропроводе жилого дома на юго-западе Москвы нашли новорождённую девочку, завёрнутую в полиэтиленовый пакет. Сейчас оперативники устанавливают, кто решил избавиться от ребёнка таким зверским способом.

Малышку обнаружили в многоэтажке на Литовском бульваре. Девочка, которой не больше суток от рождения, чудом выжила. В эти минуты с ней работают врачи. Медики отмечают, что видимых повреждений и травм на теле пострадавшей нет. Если бы новорождённую нашли чуть позже, скорее всего, её не удалось бы спасти, отмечают эксперты.

Сейчас сотрудники прокуратуры разыскивают родителей ребёнка. Их действиям дадут процессуальную оценку, сообщили в профильном ведомстве.

Московские следователи запустили собственное расследование по факту обнаружения девочки в мусоропроводе. Злоумышленникам грозит уголовное наказание.

Напомним, в мае 2021 года в подмосковном Дмитрове зарегистрировали похожее преступление. Мать новорождённого мальчика выбросила его в мусоропровод. Ребёнок пролетел по трубе несколько метров, но остался жив. Соседей шокировал этот инцидент, ведь раньше за семьёй не замечали каких-либо странностей.

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