В Москве стали меньше убивать и больше насиловать

Согласно данным столичной прокуратуры, с января по август в Москве почти на четверть сократилось количество убийств, а вот по преступлениям сексуального характера данные не утешительны. В органах посчитали, что по сравнении с аналогичным периодом прошлого года, случаев изнасилования увеличилось на 32,4%.

Стало меньше грабежей, разбоев и краж, но прибавилось мошенников. Возросло и количество преступлений по средствам социальных сетей и телекоммуникационной связи.

Ранее Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова потребовала назначить педофилу из Кемеровской области пожизненное лишение свободы. Как отметила детский омбудсмен, необходимо ужесточить наказание за все преступления против половой неприкосновенности детей.

Напомним, трагедия произошла в городе Киселёвск. 41-летний ранее судимый житель города Мыски изнасиловал и задушил двух школьниц. Тела 10-летних девочек нашли в заброшенном доме, который педофил предусмотрительно арендовал накануне.

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