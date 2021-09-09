Убийце Instagram-блогера Кристины Журавлевой дали 8 лет колонии

По данным следственного управления Свердловской области, муж Instagram-блогера Кристины Журавлевой осужден на восемь лет тюремного заключения.

По версии следователей, 5 апреле текущего года осужденный в ходе ссоры со своей 28-летней женой задушил ее, а тело спрятал в лесу спустя четыре дня. Тело девушки было найдено случайным водителем 16 апреля.

В ведомстве отметили, что личность убитой некоторое время была неизвестна, так как ее муж обратился с заявлением о пропаже жены только 30 апреля.

"Подсудимый признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Решением суда мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

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