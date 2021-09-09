Спасатели ищут еще двоих человек под завалами дома после взрыва газа в Ногинске

В Ногинске продолжаются поиски людей, которые могут находится под завалами жилого дома, разрушенного после взрыва газа.

По данным экстренных служб, в списке пропавших значатся еще две девушки. Спасатели продолжают их поиски на месте взрыва, сообщает РИА Новости.

"В настоящее время в списках значатся фамилии двух девушек, судьба которых пока неизвестна", — отметил агентству источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли под завалами дома тела четырех человек, в том числе девочки-подростка. В медучреждения госпитализированы пятнадцать человек с травмами различной степени тяжести.

Напомним, происшествие произошло около 7.00 мск в среду в жилом доме № 9а, расположенном на улице 28 июня в Ногинске Московской области. Причиной взрыва явилась утечка газа.

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