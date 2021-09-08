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Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов дома в Ногинске

Происшествия

В подмосковном Ногинске среди руин жилого дома, где утром 8 сентября произошел взрыв газа, нашли тело третьего погибшего.

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов дома в Ногинске

По версии работающих на месте трагедии СМИ, скорее всего, тело находилось среди обломков на первом этаже.

"Предположительно, это девочка-подросток", - со ссылкой на представителей экстренных службах передает РИА Новости.

До этого момента в списках пропавших без вести оставались три человека — два взрослых и ребёнок. Днём из-под завалов извлекли двоих погибших.

Сотрудники МЧС продолжают разбирать руины – работы могут продлиться до утра 9 сентября.

Взрыв газовоздушной смеси в доме 9а по улице 28 Июня в Ногинске произошел в среду около 7 часов утра. В результате пострадали 17 человек, шестеро из них госпитализированы. Из здания эвакуировали более 170 человек. В доме обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый, повреждены 24 квартиры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился выплатить семьям погибших из-за взрыва газа по одному миллиону рублей. В Ногинске объявлен трехдневный траур.

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ИЗ-ПОД ЗАВАЛОВ ДОМА ВЫНЕСЛИ 3-ГО ПОГИБШЕГО НОВОСТИ НОГИНСК ВЗРЫВ ГАЗА
Автор: Максим Антипцев
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