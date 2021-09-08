Тело главы МЧС Зиничева доставили в Москву

Спецрейс с телом министра МЧС Евгения Зиничева, погибшего в ходе учений в Норильске, прилетел в Москву. Самолёт приземлился в столичном аэропорту "Внуково".

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время поездки в Норильск. Трагедия случилась в 120 км от Норильска на охраняемой территории в западной части Путоранского заповедника.

По предварительной информации, находясь на водопаде Китабо-Орон на реке Иркинда, Зиничев пытался спасти упавшего в воду кинорежиссёра Александра Мельника. Бросившись за ним, министр разбился о камни. Пострадавших отправили вертолётом в больницу Норильска, но оба скончались в пути.

Во время рабочего визита в Красноярский край Евгений Зиничев проверил ход строительства в Норильске нового пожарного депо, которое должно заработать в конце этого года.

Александр Мельник, в свою очередь, прибыл в Норильск для выбора локаций нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Соболезнования в связи с гибелью главы МЧС родным и близким выразили президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

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