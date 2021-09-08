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В Новосибирске женщина заколола мужчину и стала его невестой в зале суда

Происшествия

В Новосибирске местная жительница едва не зарезала своего партнёра, однако мужчина настаивал, что случайно сделал это сам. Также после приговора судьи Иван сделал женщине предложение. Она сказала "да".

В Новосибирске женщина заколола мужчину и стала его невестой в зале суда

В тот день, когда пострадал Иван, пара повздорила. 31-летняя Светлана Воронавич схватила нож и пырнула им любимого человека. На суде мужчина всё отрицал, однако его партнёрша получила четыре года лишения свободы. По данным журналистов Mash, обвинение запрашивало пять лет заключения.

В конце заседания суда Иван сделал предложение Светлане. Она согласилась выйти за него замуж.

Также выяснилось, что женщина ранее отбывала срок за убийство парня своей подруги. У обвиняемой была дочка младше 14 лет, поэтому дали срок менее трёх лет.

Напомним, что в 2019 году в Нижнекамске местную жительницу судили за 13 ударов ножом. Пострадавший мужчина не только написал заявление о примирении сторон, но и сделал партнёрше предложение. Она признала вину, однако добавила, что не хотела убивать любимого. Он сбежал во время того конфликта, поэтому остался жив. Об этом рассказали журналисты телеканала "НТР 24".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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