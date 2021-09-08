Под завалами в Ногинске может находиться ребенок

После взрыва газа в Ногинске без вести пропавшими числятся шесть человек, в том числе один ребенок. Все они могут находиться под завалами, сообщают экстренные службы. Спасатели активно занимаются поисками людей.

Ранее Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин назвал утечку газа основной причиной взрыва в Ногинске.

Утром 8 сентября в девятиэтажном доме в Ногинске произошел взрыв, в результате которого обрушились второй и третий этажи здания. Сотрудники МЧС эвакуировали свыше 170 человек. Погибли двое — мужчина и женщина, еще 15 человек были госпитализированы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим. Родственники жертв трагедии в Ногинске получат по одному миллиону рублей, пострадавшие — от 100 до 500 тысяч рублей (в зависимости от тяжести полученных травм).

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