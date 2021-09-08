Семьи погибших при взрыве газа в Ногинске получат по 1 млн рублей

Власти Подмосковья окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Ногинске.

Как сообщили журналисту Pravda. Ru в администрации Богородского городского округа, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил выплатить родным жертв ЧП в Ногинске по 1 млн рублей.

Те, чьему здоровью в результате взрыва в девятиэтажке был причинён тяжкий вред, получат по 500 тысяч рублей.

Размер выплат получившим вред средней тяжести составит 300 тысяч рублей, лёгкий вред — 100 тысяч рублей.

Напомним, 8 сентября в девятиэтажном доме на улице 28 Июня произошёл взрыв газа, из-за которого частично обрушилось три этажа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о планируемом оказании материальной помощи жильцам квартир, повреждённых в результате взрыва.

Сумма выплат на каждого члена семьи, проживающей в повреждённой взрывом квартире, должна составить 30 тысяч рублей. Одиноким жильцам планируется выплатить по 50 тысяч рублей.

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