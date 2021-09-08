Появились новые подробности гибели главы МЧС Евгения Зиничева

Корреспондент RT Семён Сендеров рассказал о гибели главы МЧС Евгения Зиничева на учениях в Норильске.

По словам журналиста, Зиничев находился в толпе зрителей и не участвовал в учениях, поэтому трудно поверить, что он погиб.

Сендеров был в группе журналистов, которые приехали в Норильск, чтобы освещать учения МЧС. На учениях представители СМИ стояли неподалёку от Зиничева. Утром 8 сентября министр наблюдал за действиями сотрудников МЧС по эвакуации из горящего госпиталя.

Зиничев стоял на скале рядом с оператором — и в какой-то момент работник съёмочной группы начал скользить вниз. Глава МЧС бросился на помощь и попытался его спасти, но ударился о камень и погиб.