Корреспондент RT Семён Сендеров рассказал о гибели главы МЧС Евгения Зиничева на учениях в Норильске.
По словам журналиста, Зиничев находился в толпе зрителей и не участвовал в учениях, поэтому трудно поверить, что он погиб.
Сендеров был в группе журналистов, которые приехали в Норильск, чтобы освещать учения МЧС. На учениях представители СМИ стояли неподалёку от Зиничева. Утром 8 сентября министр наблюдал за действиями сотрудников МЧС по эвакуации из горящего госпиталя.
Зиничев стоял на скале рядом с оператором — и в какой-то момент работник съёмочной группы начал скользить вниз. Глава МЧС бросился на помощь и попытался его спасти, но ударился о камень и погиб.
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