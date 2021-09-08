Определены суммы выплат жильцам повреждённых при взрыве газа квартир в Ногинске

Власти Подмосковья окажут материальную помощь жильцам квартир, повреждённых при взрыве газа в девятиэтажке в Ногинске, а также помогут с ремонтом пострадавших из-за этого ЧП автомобилей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, сумма выплаты на каждого члена семьи, проживающей в повреждённой взрывом квартире, составит 30 тысяч рублей, для одиноких — 50 тысяч рублей.

Андрей Воробьёв сообщил также, что все автомобили, повреждённые в результате происшествия будут отремонтированы.

"Все машины, которые пострадали, мы отремонтируем ", — сказал губернатор.

Он добавил, что в случае, если кто-то из жильцов подъезда, часть которого обрушилась, решит снять квартиру, ему оплатят издержки на эти цели.

"Если будет принято решение о сносе, то, безусловно, будет предоставлено жильё", — добавил Андрей Воробьёв.

Напомним, 8 сентября в девятиэтажном доме на улице 28 Июня случился взрыв газа, в результате которого произошло частичное обрушение трех этажей.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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