Следователь раскрыл новые подробности об убийстве двух школьниц в Киселёвске

Следователь из Кемеровской области раскрыл новые подробности по делу об убийстве двух десятилетних девочек. Во время проверки выяснилось, что подозреваемый Виктор Пестерников начал готовиться к нападению на школьниц ещё три недели назад.

В августе мужчина арендовал дачный дом. По предварительным данным, именно в нём злоумышленник изнасиловал, а затем убил детей, сообщил представитель СК по региону.

Он также уточнил, что мужчина, скорее всего, посадил девочек в такси и увёз на дачу. При этом водителю он представился их родственником.

Напомним, родители школьниц забили тревогу 6 сентября. Меньше чем через сутки тела детей нашли на дачном участке. По подозрению в убийстве задержали местного жителя Виктора Пестерникова, который признался в совершённом преступлении.

Ранее мужчина отбывал наказание в колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Он вышел из тюрьмы три года назад.

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