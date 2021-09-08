Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске выплатят материальную помощь

Жильцам девятиэтажного дома в Ногинске, пострадавшим в результате взрыва газа, планируется выплатить материальную помощь.

Как сообщили журналисту Pravda. Ru в администрации Богородского городского округа, в настоящее время составляются списки на материальную помощь.

"Сейчас ещё волонтеры беседуют не только с жильцами пострадавшего дома, но и соседних, потому что где-то окна повылетали, где-то — повреждены лоджии", — рассказал представитель администрации.

По его словам, жильцов повреждённых при взрыве квартир, скорее всего, временно разместят в доме отдыха "Боровое".

Напомним, утром 8 сентября в девятиэтажке на улице 28 Июня произошёл взрыв газа. Частично обрушились три этажа здания.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате происшествия погибли два человека, 13 пострадали. Шестеро из них госпитализированы.

В связи с происшествием в Ногинске в региональном ГСУ СКР возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

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