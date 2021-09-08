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Минздрав: один человек погиб при взрыве газа в Ногинске

Происшествия

Согласно информации министерства здравоохранения России на 12.00 мск, жертвой взрыва газа в Ногинске стал один человек.

Минздрав: один человек погиб при взрыве газа в Ногинске

Еще девять жителей, в том числе двое детей в возрасте 11 и 5 лет, получили различные травмы. Шесть человек доставили в лечебное учреждение. Об этом рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"В результате происшествия один человек погиб, девять пострадали. Четверо взрослых и двое детей госпитализированы, один из них — мужчина 64 лет — в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Троим пострадавшим помощь оказана амбулаторно", — сказано в сообщении.

Напомним, взрыв газа произошел в среду утром в жилом девятиэтажном доме, расположенном по улице 28 июня в городе Ногинск Московской области. По данным МЧС России, под завалами могут находиться трое жителей. В настоящее время на месте ведутся поисково-спасательные работы.

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Автор: Алина Ибрагимова
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