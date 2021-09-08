EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стюардесса в мини-юбке удивила пользователей соцсетей снимком на багажной полке
Рига отказала Минску в помощи по делу о геноциде
70-летняя вдова Кобзона впечатлила публику свежестью и красотой
Школьник из Британии нашёл на картах Google "дыру в центре Земли"
Ветеринар: даже животным не ставят прививки во время беременности
Федункив удивила фанатов синяками на ногах после свадьбы
"Одноклассники" запустили сервис поиска работы
"Если разрешит": акции "оборонки" будут продавать только с одобрения Путина
Ургант искромётно пошутил про Волочкову и её любовь к ёлочкам

«Сделали два шага от двери, и всё упало»: жительница дома в Ногинске о взрыве

Происшествия

Жительница девятиэтажного жилого дома в Подмосковном доме в Ногинске, где произошел взрыв газа, сообщила, они чудом остались живы.

«Сделали два шага от двери, и всё упало»: жительница дома в Ногинске о взрыве

Спасатели МЧС эвакуировали жителей высотки в городе Ногинск после взрыва газа. Одна из жительниц дома Оксана Денисова рассказала «Радио 1», что они с 3-летним ребенком чудом остались живы, успев отойти от входной двери за пару секунд до ее обрушения.

«Мы живём на третьем этаже с левой стороны от места взрыва. Утром встали собираться на работу и в садик. Мы с ребёнком пошли завтракать на кухню, сделали буквально два шага от входной двери, и всё упало», – рассказала Денисова.

Вместе с тем проходивший мимо горожанин Александр стал свидетелем мощной взрывной волны.

«Я вышел погулять с собакой, мы уже возвращались, проходили в 50 метрах от дома, и тут раздался взрыв. Нас завалило. Взрывная волна была очень мощная и очень громкая, я таких взрывов никогда не слышал», - поделился Александр.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в девятиэтажном доме в городе Ногинск Московской области. По последним данным, в результате происшествия пострадали девять человек, двое – погибли.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

https://www.youtube.com/watch?v=xqLoihGbBFA
Автор: Алина Ибрагимова
Последние материалы
70-летняя вдова Кобзона впечатлила публику свежестью и красотой
Один человек пострадал при взрыве газа в Екатеринбурге
Школьник из Британии нашёл на картах Google "дыру в центре Земли"
Ветеринар: даже животным не ставят прививки во время беременности
Федункив удивила фанатов синяками на ногах после свадьбы
Газ взорвался в одном из домов Екатеринбурга
"Если разрешит": акции "оборонки" будут продавать только с одобрения Путина
Ургант искромётно пошутил про Волочкову и её любовь к ёлочкам
В Верховной раде заявили о возможной скорой отставке правительства Украины
Число пострадавших после взрыва в Ногинске достигло семи
Популярное
Российский шоу-бизнес
Виторган намекнул на причину развода с Собчак

Максим Виторган развёлся с Ксенией Собчак в 2019 году. Тогда актёр сочинил подробный пост о том, почему люди расстаются. И только теперь Виторган опубликовал текст двухлетней давности. В нём он проливает свет на причину разрыва с Собчак.

Виторган намекнул на причину развода с Собчак
Ушёл из жизни сценограф Пугачёвой Борис Краснов
Российский шоу-бизнес
Ушёл из жизни сценограф Пугачёвой Борис Краснов
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, кто мог атаковать талибов* с воздуха
Зарубежный
Выяснилось, как именно умер Жан-Поль Бельмондо
Василий Амирджанов Володин считает перспективу революции фатальной. Обоснованно? Василий Амирджанов Любовь Степушова Поддержка Сальвадору по биткоину пришла от криптоинвесторов с Reddit Любовь Степушова Ирина Гусакова Профессионализм "русских хакеров" зашкалил в Германии Ирина Гусакова
Новости Украины
Пан или пропал: почему Зеленский настойчиво ищет встречи с Путиным
Политика. Новости и аналитика
Индийский политик сравнил заявление талибов* о Панджшере с заявлением СССР
Диетологи назвали самую полезную рыбу
Здоровье
Диетологи назвали самую полезную рыбу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников