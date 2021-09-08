«Сделали два шага от двери, и всё упало»: жительница дома в Ногинске о взрыве

Жительница девятиэтажного жилого дома в Подмосковном доме в Ногинске, где произошел взрыв газа, сообщила, они чудом остались живы.

Спасатели МЧС эвакуировали жителей высотки в городе Ногинск после взрыва газа. Одна из жительниц дома Оксана Денисова рассказала «Радио 1», что они с 3-летним ребенком чудом остались живы, успев отойти от входной двери за пару секунд до ее обрушения.

«Мы живём на третьем этаже с левой стороны от места взрыва. Утром встали собираться на работу и в садик. Мы с ребёнком пошли завтракать на кухню, сделали буквально два шага от входной двери, и всё упало», – рассказала Денисова.

Вместе с тем проходивший мимо горожанин Александр стал свидетелем мощной взрывной волны.

«Я вышел погулять с собакой, мы уже возвращались, проходили в 50 метрах от дома, и тут раздался взрыв. Нас завалило. Взрывная волна была очень мощная и очень громкая, я таких взрывов никогда не слышал», - поделился Александр.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в девятиэтажном доме в городе Ногинск Московской области. По последним данным, в результате происшествия пострадали девять человек, двое – погибли.

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