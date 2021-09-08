Сервисы "Яндекса" подверглись крупнейшей в истории Рунета хакерской атаке

Специалисты "Яндекса" в минувшие выходные зафиксировали крупнейшую в истории Рунета атаку хакеров на различные ресурсы компании.

В американской фирме Cloudflare, занимающейся отражением DDoS-нападений на сайты, подтвердили, что размеры атаки действительно оказались рекордными. Эксперты убеждены: хакеры могут серьезно угрожать инфраструктуре "Яндекса". Сейчас программисты проводят подробное исследование атаки, сообщают "Ведомости".

Официальные представители "Яндекса" не стали опровергать факт хакерского нападения.

По предварительным данным, в результате DDOS-атаки пользовательские данные не повредились. С помощью системы фильтрации и сетевых ресурсов удалось ликвидировать нежелательные запросы.

Пока не уточняется, обращалось ли руководство "Яндекса" в правоохранительные органы или в ФСБ.

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