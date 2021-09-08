Число пострадавших после взрыва в Ногинске достигло семи

По данным министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших человек при взрыве в девятиэтажке в Ногинске увеличилось.

"В результате происшествия в Ногинске пострадали семь человек", — заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Как следует из сообщения главы регионального Минздрава, пострадавшие получили ушибы, серьезные повреждения отсутствуют, погибших нет.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Подмосковном городе Ногинск. Вследствие происшествия разрушилось три этажа дома, пять квартир пострадало. Спасатели спасли трое человек: женщину и двоих детей в возрасте 5 и 11 лет.

Еще двое человек могут находиться под завалами полуразрушенного здания, следует из сообщения МЧС РФ.

Согласно видео с места происшествия, в первые секунды после взрыва газа, люди кричали о помощи и просили вызвать спасателей.

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