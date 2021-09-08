Два человека могут находиться под завалами после взрыва в жилом доме Ногинска

По данным МЧС России под завалами в полуразрушенном жилом доме в Ногинске могут находиться два человека.

"Согласно предварительной информации, под завалами в доме могут быть два человека. К поисково-спасательным работам привлечено более 120 человек и 30 единиц спецтехники, включая кинологов", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в девятиэтажке, расположенной по адресу: улица 28 июня, 9а в Ногинске, произошел взрыв газа.

В результате происшествия обрушились три этажа дома, пострадало пять квартир. Среди пострадавших оказались три человека, в том числе двое детей.

Более того, в сообщении также сказано, что на место происшествия выехали сотрудники диагностический комплекс "Струна" для обследования места обрушения.

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